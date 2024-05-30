T.C.

LAPSEKİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/831

Karar No: 2023/817

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 22/06/2023 tarihli gerekçeli kararında "Şantaj" suçundan İSMAİL KARAGÖZ(Şaban ve Fatma oğlu, 1982 doğumlu.) hakkında üzerine atılı suçun TCK 107/2 delaletiyle TCK 107/1 maddesi gereğince neticede 1 YIL HAPİS ve 100,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK 58ve 5275 Sayılı Kanunun 108/3 maddesi gereğince ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verildiği, bilinen en son adresine yapılan tebligatın bila ikmal iade geldiği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı,adresin meçhul olması sebebiyle,

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince Mahkememizce verilen kararın gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2-Hükmün işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 (gün) sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 ( yedi) gün içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın uyap ortamından taranıp, tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ile,

İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/05/2024

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Basın No: ILN02040661

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