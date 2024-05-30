T.C. MARDİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/1621 Esas

DAVALILAR : 1- ÇEKDAR TÜRK - TCKN: 56530325076

2- PERİŞAN TÜRK - TCKN: 57037308104

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılar Çekdar Türk ve Perişan Türk adreslerine tebligat yapılamamış ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, ıslah dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,

Davalılar Çekdar Türk ve Perişan Türk, Duruşma Günü: 25/06/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02040884

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