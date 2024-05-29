T.C.

TRABZON

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/505 Esas

2023/610 Karar

İLAN METNİ

Mahkememizce sanık Ismoıl Uglı ve Xabıbulaeva Sharbat oğlu 15/09/1998 doğumlu FIRDAVS MUKHTOROV hakkında 31/12/2021 tarihinde işlemiş olduğu basit yaralama suçundan sanık hakkında 2022/1817 esas sayılı iddianamesiile mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucumahkememizce 03/04/2023 tarih2022/505 Esas 2023/610 sayılıkararıyla sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, verilen kararın sanığatebliğ edilemediği, ilanen tebliğe karar verildiği, ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğtarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraztalebindebulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.24.05.2024

Yazı İşleri Müdürü 83629 Hakim 216369

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Basın No: ILN02039585

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