T.C. MUĞLA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINCA

İlimiz Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi sınırları dahilinde Kalker Pasa atık/artık maden satışı ihale edilecektir.

1-İHALE KONUSU;

Muğla İli, Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırlarında bulunan şartnamesinde, paftası ve koordinatları belirtilen yaklaşık 746.334,4 tonluk Kalker Pasa Atık/Artık Maden Malzemesinin 3213 Sayılı Maden Kanunu 36.maddesinin 2.bendinde belirtilen hükümler çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre "Açık Teklif Usulüyle" ile ihale edilmesi,

2-MUHAMMEN BEDELİ;

2.a) Muhammen bedeli : 17.912.022,4 -TL.

2.b) Geçici teminatı : 537.360,7-TL.

2.c) İhale Tarihi ve Saati : 07.06.2024 Saat: 10:30

2.d) İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3–İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1 Şartname temini: Şartname, Orhaniye Mah.Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi No:5/2 Menteşe/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın Ziraat Bankası TR 13 0001 0002 0168 9060 545002 No'lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Orhaniye Mah. Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi No:5/2 Menteşe/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.

3.3.Tekliflerin verileceği yer; Teklif dosyası, Orhaniye Mah. Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi No:5/2 Menteşe/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde, ihale komisyon Başkanlığına verilecektir.

4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1 Gerçek kişi istekliler için;

a-) Adres beyannamesi,

b-) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c-) Noter tasdikli imza beyannamesi,

d-) Vergi dairesi ve vergi numarası beyanı.

4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a-) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından son 1(bir) yıl içerisinde alınmış Oda kayıt belgesi

b-) Noter tasdikli imza sirküleri

c-) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

4.3 Ortak Belgeler;

a-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

b-) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge,

c-)Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 1.000,00 TL'lik banka makbuzu,

5-Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Pasa/yığın malzemesinin bulunduğu saha, 3213 Sayılı Maden Kanunu ve diğer merii mevzuatlar kapsamında izinli alanlar dahilinde olması durumunda ilgili kurumdan gerekli izinleri almak ihaleyi alan istekliye ait olup, izin işlemi aşamasında ilgili kurum tarafından ücretli veya ücretsiz izin verilmesinde idare sorumlu değildir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02038128

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