T.C.

NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Dosya Numarası Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.) Ada - Parsel Bilgisi Duruşma Tarihi ve Malikleri 2023/826 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada3855parsel 09/07/2024 Derya Işık ve Diğerleri 2023/828 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2494 Parsel 10/06/2024 Ali Rıza Özdoğan ve Diğerleri 2023/830 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3872 parsel ve 0 Ada 2870 Parsel 10/06/2024 Ayşe Kaya ve Diğerleri 2023/832 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3920parsel 10/06/2024 İzzet Altay 2023/834 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 2651 parsel 09/07/2024 Mesut Güver 2023/836 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 ada 2502 parsel 09/07/2024 Musa Güver

2023/838 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3602 Parsel 09/07/2024 Ali Rıza Özdoğan ve Diğerleri 2023/840 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3873 Parsel 09/07/2024 Veli Yüksel 2023/842 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2503 Parsel 09/07/2024 Atıf Gönel ve Diğerleri 2023/844 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3468 Parsel 09/07/2024 Ecemiş Pazarlama LTD ŞTİ 2023/846 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2509 Parsel 09/07/2024 İsmet Kuşcu 2023/848 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2977 Parsel 09/07/2024 Ayşe Yüksel ve diğerleri 2023/850 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3632 Parsel 09/07/2024 Ahmet Akgün ve diğerleri 2023/852 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2344 Parsel 09/07/2024 Arife Sarıbaş ve diğerleri 2023/854 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3624 Parsel 10/06/2024 Fatma Mert 2023/856 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3465 Parsel 10/06/2024 Mustafa Özdemir ve diğerleri

2023/858 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2355 Parsel ve 0 Ada 2350 Parsel 10/06/2024 Yusuf Kuşcu 2023/860 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1984 Parsel 09/07/2024 Abdullah Sayın ve diğerleri 2023/862 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köy 0 Ada 3029 Parsel 09/07/2024 Ahmet Bilgin ve diğerleri 2023/864 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3040 Parsel 11/06/2024 Hacı Kalemiş 2023/866 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3288 Parsel 11/06/2024 Cihat Kılıç 2023/868 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3886 Parsel 11/06/2024 Asine Ertaş ve diğerleri 2023/870 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3286 Parsel 10/06/2024 Yasemin Bilgin 2023/872 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3669 Parsel 10/06/2024 Dudu Kuşcu

2023/874 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3885 parsel ve 0 ada 3881 parsel 10/06/2024 Hayriye Yılmaz ve diğerleri 2023/876 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3275 Parsel 09/07/2024 Aliye Soylu ve diğerleri 2023/878 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3880 Parsel 10/06/2024 Aliye Soylu ve diğerleri 2023/880 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3294 Parsel 10/06/2024 Akkız Kaya ve diğerleri 2023/882 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3295 Parsel 10/06/2024 Cuma Yüksel ve diğerleri 2023/884 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3832 Parsel 10/06/2024 Emin Güneş ve diğerleri 2023/886 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3283 Parsel 10/06/2024 Doğukan Sayın 2023/888 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3282 Parsel 10/06/2024 Canan Uslu ve diğerleri 2023/890 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3654 Parsel 11/06/2024 Adem Denizci ve diğerleri 2023/892 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3246 Parsel 11/06/2024 Kader Sayın

2023/894 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3650 Parsel 11/06/2024 Cemile Elma ve diğerleri 2023/896 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3245 Parsel 11/06/2024 Deniz Kara ve diğerleri 2023/898 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3287 Parsel 10/06/2024 Adnan Çimen ve diğerleri 2023/900 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2349 Parsel 10/06/2024 Emine Güneş ve diğerleri 2023/902 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3248 Parsel 10/06/2024 Yüksel Özdemir 2023/904 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2373 Parsel 09/07/2024 Döndü Bedel ve diğerleri 2023/906 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3664 Parsel 10/06/2024 Aliye Kaplan ve diğerleri 2023/908 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3584 Parsel 10/06/2024 Andem Bedel ve diğerleri 2023/910 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3639 Parsel 09/07/2024 Ayhan İnce ve diğerleri

2023/912 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3630 Parsel 11/06/2024 İsmet Kuşçu ve diğerleri 2023/914 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3131 Parsel 10/06/2024 Hatice Özdemir 2023/916 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3132 Parsel 10/06/2024 Arife Yılmaz ve diğerleri 2023/918 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3161 Parsel 09/07/2024 Ali Şan Güneş ve diğerleri 2023/920 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3229 Parsel 11/06/2024 İbrahim Özdemir ve diğerleri 2023/922 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3160 Parsel 10/06/2024 Hasan Hüseyin Sayın 2023/924 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3316 Parsel 10/06/2024 Arife Varol ve diğerleri 2023/926 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3196 Parsel 10/06/2024 Alpay Uçar ve diğerleri 2023/928 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3195 Parsel 11/06/2024 Aysel Sayın ve diğerleri 2023/930 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3186 Parsel 11/06/2024 Erhan Polat

2023/932 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3660 Parsel ve 0 Ada 3661 Parsel 11/06/2024 Ali Sayın 2023/934 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3429 Parsel ve 0 Ada 3663 Parsel 11/06/2024 İrfan Kara 2023/936 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3172 Parsel 11/06/2024 Cavit Uslu ve diğerleri 2023/938 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3156 Parsel 11/06/2024 İsa Bilgin 2023/940 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3157 Parsel 10/06/2024 Ayşe Sarcan 2023/942 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3331 Parsel ve 0 Ada 3320 Parsel 10/06/2024 İrfan Bulu ve diğerleri 2023/944 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3329 Parsel 11/06/2024 İzzet İnce ve diğerleri 2023/946 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3151 Parsel 11/06/2024 Arife Kahraman ve diğerleri 2023/948 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2942 ve 2943 Parsel 10/06/2024 Fikret Kaplan

2023/950 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3735 Parsel 11/06/2024 Ayşe Bedel ve diğerleri 2023/952 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3606 Parsel ve 0 ada 3619 Parsel 09/07/2024 Ahmet Kara ve diğerleri 2023/954 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3718 Parsel 11/06/2024 Ayşe Kara ve diğerleri 2023/956 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3736 Parsel 09/07/2024 Abdullah Sayın ve diğerleri 2023/958 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3450, 3470 ve 3568 Parsel 11/06/2024 Mustafa Özdemir 2023/960 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3744 Parsel 10/06/2024 Gülcan Yıldırım ve diğerleri 2023/962 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3129 Parsel 10/06/2024 Bayram Bilgin ve diğerleri 2023/964 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3710 Parsel 11/06/2024 Durmuş Kirlenmez ve diğerleri 2023/966 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3676, 3645 ve 3662 Parsel 11/06/2024 Erkan Erden ve diğerleri

2023/968 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3542 Parsel 11/06/2024 Bayram Kaplan 2023/970 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3537 Parsel 11/06/2024 Hanife Gülme ve diğerleri 2023/972 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3524 Parsel 10/06/2024 Ahmet Yücel 2023/974 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3739 Parsel 11/06/2024 Döndü Bedel ve diğerleri 2023/976 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3683 Parsel 10/06/2024 Fuat Kaplan 2023/978 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3790 Parsel 10/06/2024 Kiraz Özdemir 2023/980 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3788 ve 3798 Parsel 11/06/2024 Mehmet Özdemir 2023/982 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3787 Parsel 11/06/2024 Hatice Özdemir 2023/984 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3786 Parsel 11/06/2024 Erdal Kalemiş ve diğerleri

2023/986 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3686 Parsel 11/06/2024 Ayşe Polat ve diğerleri 2023/988 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3695 Parsel 11/06/2024 Servet Varol 2023/990 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3541 Parsel 11/06/2024 Arife Varol ve diğerleri 2023/992 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3539 Parsel 11/06/2024 Kiraz Gülme 2023/996 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3734 ve 4963 Parsel 11/06/2024 Ayşe Soylu ve diğerleri 2023/998 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2423 Parsel 11/06/2024 Yüksel Özdemir 2023/1000 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2023 ve 2459 Parsel 11/06/2024 Ahmet Yüksel ve diğerleri 2023/1002 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2092 Parsel 11/06/2024 Döndü Bedel 2023/1026 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1651 Parsel 11/06/2024 Ayşe Gülme ve diğerleri 2023/1028 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2236 Parsel 11/06/2024 Ayhan Güneş

2023/1030 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2042 Parsel 11/06/2024 Cengiz Bedel 2023/1032 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2039 Parsel 09/07/2024 Fahriye Yüksel 2023/1034 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2237 Parsel 09/07/2024 Ayşe Sayın ve diğerleri 2023/1036 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2391 Parsel 10/06/2024 Osman Bulu 2023/1038 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1666 Parsel 10/06/2024 Cuma Güver ve diğerleri 2023/1040 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2043 Parsel 11/06/2024 Akkız Kara ve diğerleri 2023/1042 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2357 Parsel 10/06/2024 Aysel Gürgen ve diğerleri 2023/1044 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2346 Parsel 10/06/2024 Döndü Kirlenmez ve diğerleri 2023/1046 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1676 Parsel 11/06/2024 Ayşe Kirlenmez ve diğerleri

2023/1048 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2427 ve 2366 Parsel 10/06/2024 Ecemiş Pazarlama LTD ŞTİ 2023/1050 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2419 ve 2005 Parsel 10/06/2024 Mustafa Özdemir ve diğerleri 2023/1054 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1992 Parsel 10/06/2024 Akkız Kaya ve diğerleri 2023/1058 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2009 Parsel 10/06/2024 Cuma Yüksel ve diğerleri 2023/1064 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2325 Parsel 10/06/2024 Ali Gülme ve diğerleri 2023/1066 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2321 Parsel 11/06/2024 Afife Gülme ve diğerleri 2023/1072 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2343 Parsel 09/07/2024 Arife Taşkesen ve diğerleri 2023/1074 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2978 Parsel 09/07/2024 Ayşe Soylu ve diğerleri 2023/1076 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2001 Parsel 09/07/2024 Ahmet Yıldırım ve diğerleri

2023/1078 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3481 Parsel 09/07/2024 Ayşe Yüksel ve diğerleri 2023/1080 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3466 Parsel 09/07/2024 Nazlı Yılmaz ve diğerleri 2023/1082 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3631 Parsel 09/07/2024 Emine Demir ve diğerleri 2023/1084 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1990 Parsel 09/07/2024 Ali Gülme ve diğerleri 2023/1086 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 5339 Parsel 09/07/2024 Arife Bozkurt ve diğerleri 2023/1088 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3640 Parsel 10/06/2024 Akkız Kaya ve diğerleri 2023/1090 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 5089 Parsel 09/07/2024 Aysel Görmez ve diğerleri

2023/994 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 3538, 3540, 3544 ve 3346 Parsel 10/06/2024 Kenan Güver 2023/1004 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2094 Parsel 11/06/2024 Kazim Sayın 2023/1006 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2076 Parsel 11/06/2024 Fatih Gürgen ve diğerleri 2023/1008 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1589, 1993 ve 1994 Parsel 11/06/2024 Hanife Taşkesen ve diğerleri 2023/1010 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2871 Parsel 11/06/2024 Nazım Erdiç 2023/1012 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1678 Parsel 11/06/2024 Yaşar Yücel 2023/1014 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2197 ve 2869 Parsel 11/06/2024 Atila Polat ve diğerleri 2023/1016 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2222 Parsel 11/06/2024 Muradiye Şanlı 2023/1018 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2228 Parsel 11/06/2024 Kadir Mert

2023/1020 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2229, 2227, 2201 ve 1989 Parsel 11/06/2024 Cuma Mert 2023/1022 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1658 Parsel 11/06/2024 Aytekin Bilgin ve diğerleri 2023/1024 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2038 Parsel 11/06/2024 Veysel Sayın ve diğerleri 2023/1052 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 1909 Parsel 11/06/2024 Anakız Atmaca ve diğerleri 2023/1056 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2946 Parsel 11/06/2024 Cuma Yılmaz ve diğerleri 2023/1060 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2421 Parsel 11/06/2024 Mustafa Karakış 2023/1062 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2422 Parsel 11/06/2024 Celal Özdemir ve diğerleri

2023/1068 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2255 Parsel 11/06/2024 Akın Kirlenmez ve diğerleri 2023/1070 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 0 Ada 2979 Parsel 11/06/2024 Nazım Erdiç

Basın No: ILN02039989

#ilan.gov.tr