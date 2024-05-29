T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/38 Esas

DAVALI : GÖKHAN GENÇAY ERDOĞAN Mimar Sinan Mah. Spor Yolu Cad. Refika Sok. No:6/1 Sultanbeyli/ İSTANBUL

Davacı DİLEK ERDOĞAN tarafından Davalı GÖKHAN GENÇAY ERDOĞAN aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası açılmış, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 04/07/2007 tarihinde evlendiklerini, müvekkili ve müşterek çocuğun ihtiyaç ve giderleri için hiçbir katkıda bulunmadığı, müvekkilinin fiziksel şiddete uğradığını, müvekkilinin geçimini komşularının ve anne babasının desteğiyle sağladığından bahisle aylık 10.000 TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuk için 5.000 TL iştirak nafakasına hükmedilmesini ve bu nafakaların her yıl altı ayda bir ÜFE oranında arttırılmasına, müvekkili için 100.000 TL maddi, 200.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiş, Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen davalının adresine dava dilekçesi ve tensip tutanağını bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligatın iade döndüğü, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne davalının adres tespiti için yazılan müzekkere cevabında ise belirtilen adresten ayrıldığı gerekçesiyle adres tespitinin yapılamadığı anlaşılmış adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Gökhan Gençay Erdoğan'a dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliğine, tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap ve açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere delillerini usuli itirazlarını, HMK.129 maddesine uygun şekilde 2 suret olarak bildirmesi, ayrıca hangi vakıaların delili olduğunu da belirterek ellerinde bulunan delilleri 2 suret olarak dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere dilekçesinde yer vermek sureti ile mahkememize ibraz etmesi, 2 haftalık sürede cevap vermez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesi ile birlikte ilk itirazlarını bildirmez ise itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, başka yerden getirtilecek dosya ve belgeleri için takdiren 500,00 TL delil avansını mahkeme veznesine yatırmasının ihtarına, gider avansı yatırıldığında delil bildirildiğinde delillerin toplanması için gerekli işlemlerin yapılmasına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/04/2024

Basın No: ILN02039450

#ilan.gov.tr