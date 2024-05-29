T.C.

BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN

ESAS NO :2024/98

Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : BALIKESİR OSB, BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davalı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı'nın hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 21/05/2024

Dosya No Köy/Mah Parsel Cinsi Malik Baba Adı Tapu Alanı Kamulaştırılacak Alan Kamulaştırma Bedeli 2024/98 Kesirven 156 ada 58 parsel Tarla Medine Aslan Hasan 4.228,10m² 4.228,10m² 338.248,00TL

Basın No: ILN02039611

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