T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/546

Karar No: 2024/216

İLAN

Aletle Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık suçundan Vaja oğlu, Rusko'dan olma, 05/12/1980 doğumlu, Gürcistan uyruklu Sanık Edısherı TOLORDAVA hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 19/03/2024 gün, 2023/546 Esas ve 2024/216 Karar sayılı ilamı sanık hakkında neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurtiçi veya yurtdışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde belirlenen yasa yoluna başvurulmadığı takdirde itiraz başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.27/05/2024

Basın No: ILN02039971

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