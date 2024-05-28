T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/270

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Sivas Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davalarında;

Tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecek, açılacak davalarda husumet Sivas Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malSivas Belediye Başkanlığı adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır.Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 07/06/2024 günü saat 11.03'da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekil aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 24/05/2024

1-2024/270 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, Merkez, Çayyurt Mah. 5084 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz Davalı-Tor Kar İnş. Plastik Yalıtım Taşımacılık Dayanıklı Tüketim Malları Makina Tarım Gıda Madencilik Hayvancılık Enerji Tic. Ve San. Ltd. Şti

Basın No: ILN02039408

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