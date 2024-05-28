T.C.
NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
|Dosya Numarası
|Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.)
|Ada - Parsel Bilgisi
|Duruşma Tarihi ve Malikleri
|2023/826
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada3855parsel
|09/07/2024
Derya Işık ve Diğerleri
|2023/828
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2494 Parsel
|10/06/2024
Ali Rıza Özdoğan ve Diğerleri
|2023/830
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3872 parsel ve 0 Ada 2870 Parsel
|10/06/2024
Ayşe Kaya ve Diğerleri
|2023/832
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3920parsel
|10/06/2024
İzzet Altay
|2023/834
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 2651 parsel
|09/07/2024
Mesut Güver
|2023/836
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 2502 parsel
|09/07/2024
Musa Güver
|2023/838
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3602 Parsel
|09/07/2024
Ali Rıza Özdoğan ve Diğerleri
|2023/840
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3873 Parsel
|09/07/2024
Veli Yüksel
|2023/842
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2503 Parsel
|09/07/2024
Atıf Gönel ve Diğerleri
|2023/844
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3468 Parsel
|09/07/2024
Ecemiş Pazarlama LTD ŞTİ
|2023/846
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2509 Parsel
|09/07/2024
İsmet Kuşcu
|2023/848
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2977 Parsel
|09/07/2024
Ayşe Yüksel ve diğerleri
|2023/850
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3632 Parsel
|09/07/2024
Ahmet Akgün ve diğerleri
|2023/852
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2344 Parsel
|09/07/2024
Arife Sarıbaş ve diğerleri
|2023/854
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3624 Parsel
|10/06/2024
Fatma Mert
|2023/856
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3465 Parsel
|10/06/2024
Mustafa Özdemir ve diğerleri
|2023/858
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2355 Parsel ve 0 Ada 2350 Parsel
|10/06/2024
Yusuf Kuşcu
|2023/860
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1984 Parsel
|09/07/2024
Abdullah Sayın ve diğerleri
|2023/862
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köy
|0 Ada 3029 Parsel
|09/07/2024
Ahmet Bilgin ve diğerleri
|2023/864
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3040 Parsel
|11/06/2024
Hacı Kalemiş
|2023/866
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3288 Parsel
|11/06/2024
Cihat Kılıç
|2023/868
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3886 Parsel
|11/06/2024
Asine Ertaş ve diğerleri
|2023/870
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3286 Parsel
|10/06/2024
Yasemin Bilgin
|2023/872
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3669 Parsel
|10/06/2024
Dudu Kuşcu
|2023/874
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3885 parsel ve 0 ada 3881 parsel
|10/06/2024
Hayriye Yılmaz ve diğerleri
|2023/876
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3275 Parsel
|09/07/2024
Aliye Soylu ve diğerleri
|2023/878
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3880 Parsel
|10/06/2024
Aliye Soylu ve diğerleri
|2023/880
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3294 Parsel
|10/06/2024
Akkız Kaya ve diğerleri
|2023/882
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3295 Parsel
|10/06/2024
Cuma Yüksel ve diğerleri
|2023/884
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3832 Parsel
|10/06/2024
Emin Güneş ve diğerleri
|2023/886
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3283 Parsel
|10/06/2024
Doğukan Sayın
|2023/888
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3282 Parsel
|10/06/2024
Canan Uslu ve diğerleri
|2023/890
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3654 Parsel
|11/06/2024
Adem Denizci ve diğerleri
|2023/892
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3246 Parsel
|11/06/2024
Kader Sayın
|2023/894
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3650 Parsel
|11/06/2024
Cemile Elma ve diğerleri
|2023/896
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3245 Parsel
|11/06/2024
Deniz Kara ve diğerleri
|2023/898
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3287 Parsel
|10/06/2024
Adnan Çimen ve diğerleri
|2023/900
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2349 Parsel
|10/06/2024
Emine Güneş ve diğerleri
|2023/902
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3248 Parsel
|10/06/2024
Yüksel Özdemir
|2023/904
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2373 Parsel
|09/07/2024
Döndü Bedel ve diğerleri
|2023/906
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3664 Parsel
|10/06/2024
Aliye Kaplan ve diğerleri
|2023/908
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3584 Parsel
|10/06/2024
Andem Bedel ve diğerleri
|2023/910
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3639 Parsel
|09/07/2024
Ayhan İnce ve diğerleri
|2023/912
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3630 Parsel
|11/06/2024
İsmet Kuşçu ve diğerleri
|2023/914
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3131 Parsel
|10/06/2024
Hatice Özdemir
|2023/916
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3132 Parsel
|10/06/2024
Arife Yılmaz ve diğerleri
|2023/918
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3161 Parsel
|09/07/2024
Ali Şan Güneş ve diğerleri
|2023/920
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3229 Parsel
|11/06/2024
İbrahim Özdemir ve diğerleri
|2023/922
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3160 Parsel
|10/06/2024
Hasan Hüseyin Sayın
|2023/924
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3316 Parsel
|10/06/2024
Arife Varol ve diğerleri
|2023/926
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3196 Parsel
|10/06/2024
Alpay Uçar ve diğerleri
|2023/928
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3195 Parsel
|11/06/2024
Aysel Sayın ve diğerleri
|2023/930
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3186 Parsel
|11/06/2024
Erhan Polat
|2023/932
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3660 Parsel ve 0 Ada 3661 Parsel
|11/06/2024
Ali Sayın
|2023/934
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3429 Parsel ve 0 Ada 3663 Parsel
|11/06/2024
İrfan Kara
|2023/936
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3172 Parsel
|11/06/2024
Cavit Uslu ve diğerleri
|2023/938
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3156 Parsel
|11/06/2024
İsa Bilgin
|2023/940
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3157 Parsel
|10/06/2024
Ayşe Sarcan
|2023/942
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3331 Parsel ve 0 Ada 3320 Parsel
|10/06/2024
İrfan Bulu ve diğerleri
|2023/944
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3329 Parsel
|11/06/2024
İzzet İnce ve diğerleri
|2023/946
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3151 Parsel
|11/06/2024
Arife Kahraman ve diğerleri
|2023/948
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2942 ve 2943 Parsel
|10/06/2024
Fikret Kaplan
|2023/950
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3735 Parsel
|11/06/2024
Ayşe Bedel ve diğerleri
|2023/952
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3606 Parsel ve 0 ada 3619 Parsel
|09/07/2024
Ahmet Kara ve diğerleri
|2023/954
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3718 Parsel
|11/06/2024
Ayşe Kara ve diğerleri
|2023/956
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3736 Parsel
|09/07/2024
Abdullah Sayın ve diğerleri
|2023/958
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3450, 3470 ve 3568 Parsel
|11/06/2024
Mustafa Özdemir
|2023/960
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3744 Parsel
|10/06/2024
Gülcan Yıldırım ve diğerleri
|2023/962
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3129 Parsel
|10/06/2024
Bayram Bilgin ve diğerleri
|2023/964
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3710 Parsel
|11/06/2024
Durmuş Kirlenmez ve diğerleri
|2023/966
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3676, 3645 ve 3662 Parsel
|11/06/2024
Erkan Erden ve diğerleri
|2023/968
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3542 Parsel
|11/06/2024
Bayram Kaplan
|2023/970
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3537 Parsel
|11/06/2024
Hanife Gülme ve diğerleri
|2023/972
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3524 Parsel
|10/06/2024
Ahmet Yücel
|2023/974
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3739 Parsel
|11/06/2024
Döndü Bedel ve diğerleri
|2023/976
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3683 Parsel
|10/06/2024
Fuat Kaplan
|2023/978
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3790 Parsel
|10/06/2024
Kiraz Özdemir
|2023/980
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3788 ve 3798 Parsel
|11/06/2024
Mehmet Özdemir
|2023/982
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3787 Parsel
|11/06/2024
Hatice Özdemir
|2023/984
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3786 Parsel
|11/06/2024
Erdal Kalemiş ve diğerleri
|2023/986
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3686 Parsel
|11/06/2024
Ayşe Polat ve diğerleri
|2023/988
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3695 Parsel
|11/06/2024
Servet Varol
|2023/990
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3541 Parsel
|11/06/2024
Arife Varol ve diğerleri
|2023/992
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3539 Parsel
|11/06/2024
Kiraz Gülme
|2023/996
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3734 ve 4963 Parsel
|11/06/2024
Ayşe Soylu ve diğerleri
|2023/998
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2423 Parsel
|11/06/2024
Yüksel Özdemir
|2023/1000
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2023 ve 2459 Parsel
|11/06/2024
Ahmet Yüksel ve diğerleri
|2023/1002
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2092 Parsel
|11/06/2024
Döndü Bedel
|2023/1026
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1651 Parsel
|11/06/2024
Ayşe Gülme ve diğerleri
|2023/1028
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2236 Parsel
|11/06/2024
Ayhan Güneş
|2023/1030
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2042 Parsel
|11/06/2024
Cengiz Bedel
|2023/1032
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2039 Parsel
|09/07/2024
Fahriye Yüksel
|2023/1034
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2237 Parsel
|09/07/2024
Ayşe Sayın ve diğerleri
|2023/1036
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2391 Parsel
|10/06/2024
Osman Bulu
|2023/1038
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1666 Parsel
|10/06/2024
Cuma Güver ve diğerleri
|2023/1040
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2043 Parsel
|11/06/2024
Akkız Kara ve diğerleri
|2023/1042
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2357 Parsel
|10/06/2024
Aysel Gürgen ve diğerleri
|2023/1044
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2346 Parsel
|10/06/2024
Döndü Kirlenmez ve diğerleri
|2023/1046
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1676 Parsel
|11/06/2024
Ayşe Kirlenmez ve diğerleri
|2023/1048
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2427 ve 2366 Parsel
|10/06/2024
Ecemiş Pazarlama LTD ŞTİ
|2023/1050
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2419 ve 2005 Parsel
|10/06/2024
Mustafa Özdemir ve diğerleri
|2023/1054
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1992 Parsel
|10/06/2024
Akkız Kaya ve diğerleri
|2023/1058
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2009 Parsel
|10/06/2024
Cuma Yüksel ve diğerleri
|2023/1064
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2325 Parsel
|10/06/2024
Ali Gülme ve diğerleri
|2023/1066
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2321 Parsel
|11/06/2024
Afife Gülme ve diğerleri
|2023/1072
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2343 Parsel
|09/07/2024
Arife Taşkesen ve diğerleri
|2023/1074
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2978 Parsel
|09/07/2024
Ayşe Soylu ve diğerleri
|2023/1076
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2001 Parsel
|09/07/2024
Ahmet Yıldırım ve diğerleri
|2023/1078
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3481 Parsel
|09/07/2024
Ayşe Yüksel ve diğerleri
|2023/1080
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3466 Parsel
|09/07/2024
Nazlı Yılmaz ve diğerleri
|2023/1082
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3631 Parsel
|09/07/2024
Emine Demir ve diğerleri
|2023/1084
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1990 Parsel
|09/07/2024
Ali Gülme ve diğerleri
|2023/1086
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 5339 Parsel
|09/07/2024
Arife Bozkurt ve diğerleri
|2023/1088
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3640 Parsel
|10/06/2024
Akkız Kaya ve diğerleri
|2023/1090
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 5089 Parsel
|09/07/2024
Aysel Görmez ve diğerleri
|2023/994
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 3538, 3540, 3544 ve 3346 Parsel
|10/06/2024
Kenan Güver
|2023/1004
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2094 Parsel
|11/06/2024
Kazim Sayın
|2023/1006
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2076 Parsel
|11/06/2024
Fatih Gürgen ve diğerleri
|2023/1008
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1589, 1993 ve 1994 Parsel
|11/06/2024
Hanife Taşkesen ve diğerleri
|2023/1010
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2871 Parsel
|11/06/2024
Nazım Erdiç
|2023/1012
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1678 Parsel
|11/06/2024
Yaşar Yücel
|2023/1014
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2197 ve 2869 Parsel
|11/06/2024
Atila Polat ve diğerleri
|2023/1016
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2222 Parsel
|11/06/2024
Muradiye Şanlı
|2023/1018
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2228 Parsel
|11/06/2024
Kadir Mert
|2023/1020
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2229, 2227, 2201 ve 1989 Parsel
|11/06/2024
Cuma Mert
|2023/1022
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1658 Parsel
|11/06/2024
Aytekin Bilgin ve diğerleri
|2023/1024
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2038 Parsel
|11/06/2024
Veysel Sayın ve diğerleri
|2023/1052
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 1909 Parsel
|11/06/2024
Anakız Atmaca ve diğerleri
|2023/1056
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2946 Parsel
|11/06/2024
Cuma Yılmaz ve diğerleri
|2023/1060
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2421 Parsel
|11/06/2024
Mustafa Karakış
|2023/1062
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2422 Parsel
|11/06/2024
Celal Özdemir ve diğerleri
|2023/1068
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2255 Parsel
|11/06/2024
Akın Kirlenmez ve diğerleri
|2023/1070
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 2979 Parsel
|11/06/2024
Nazım Erdiç
Basın No: ILN02039989
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