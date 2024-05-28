T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/116 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gölemirler köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 146
PARSEL NO : 6
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 369,35 m2'lik irtifak alanı, 74,3 m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- İSMAİL KARAMAN-44056519420
2- SUNA CİHAN-27107080780
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/116 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02037555
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