T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/134 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Gölemirler Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 108
PARSEL NO : 176
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 1020,78 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MAHMURE BAŞOĞLU-24971155958 -
REŞİDE SARI-45334480258 -
ZÜHTÜ KÖK-44899491334 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/134 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02037546
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