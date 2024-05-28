KARABÜK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No İLİ İLÇESİ Mahalle Köy Vasfı Ada Parsel Hazine Hissesi Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL ) Geçici Teminat (TL ) İHALE Tarihi Saati 1 KARABÜK Merkez Yukarı Kızılcaören Köyü Kumluk 138 14 Tam 73.906,26 İmarsız 20.325.000,00 2.032.500,00 12.06.2024 12:00

1-Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Karabük Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce düzenlenen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (s ü r e s i z), T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter Tasdikli Vekaletname örneği,

Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir, peşin olarak ödenmesi halinde ihale bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde ihale bedelinin, dörtte biri peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki yıl içinde ve üçer aylık dönemler halinde en fazla sekiz taksitte ödenebilecektir.

5- 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, satışı takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL.'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL.'den 10 Milyon TL.'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş) ve 10 Milyon TL.'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmibeş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

6- Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgiler www.karabuk.csb.gov.tr , den öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi Telefonları: 0.370 424 51 69—203-254-256-402

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02039434

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