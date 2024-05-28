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EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mülkiyeti Belediyemize ait 2 (İki) adet taşınmazın satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (Artırma) ile 03.06.2024 tarih ve Saat: 14.30'da Eğirdir Belediye Başkanlık Makamında, Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.
- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Eğirdir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
- İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
- Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı,
- Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi,
- Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
- Teminat mektupları dışındaki teminatların VAKIFBANK EĞİRDİR ŞUBESİ TR 7700015 00158 0072 8652 3708 Eğirdir Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması ve dekontunu ibraz etmesi gerekmektedir
- Belediye Gelir Servisinden borcu yoktur yazısını ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
- Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhale üzerinde kalan müşteri, İhalede oluşacak bedel ve ihale ile ilgili şartnamede belirtilen diğer giderler (Vergi harç vb ödenmesi gerekenler.) en geç 18/06/2024 tarihine kadar peşin ödenecektir.
- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN:
|
İlçesi
|
Mahalle
|
Niteliği
|
Ada
|
Parsel
|
Yüzölçümü (m²)
|
Muhammen Bedel (TL)
|
Geçici Teminatı (TL):
|EĞİRDİR
|Bağlar Mah.
|Elma Bahçesi
|65
|121
|11743,24 m²
|158.900.000,00 TL
|4.767.000,00 TL
|EĞİRDİR
|Yeni Mahalle
|Arsa
|551
|5
|580,37 m²
|7.000.000,00 TL
|210.000,00 TL
Basın No: ILN02035377
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