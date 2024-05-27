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T.C.

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1620 Esas

Davacı Selma Altuntop Tarafından davalılar Battal Gönen ve arkadaşları aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında davacı ile davalıların Kırşehir İli Merkez İlçesi Erevik Köyü429 Ada 31 Parsel, Kırşehir İli Merkez İlçesi Erevik Köyü609 Ada 15 Parsel, Kırşehir İli Merkez İlçesi Erevik Köyü 391 Ada 149 Parsel, Kırşehir İli Merkez İlçesi Yenimahalle Mahallesi 291 Ada 411 Parsel sayılı taşınmaz da ortaklığın satış yolu ile giderilmesi için dava açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince davalı Battal Gönen'in yapılan araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi duruşma günü tebliğ edilememiş ve davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı Battal Gönen'e dava dilekçesinde belirtilen hususlara karşı HMK 317/2 maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarını bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve Durusma Günü olan 28/05/2024 günü saat: 10:50'da duruşma salonunda dışında hazır bulunmanız, geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HUMK'un 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02038770

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