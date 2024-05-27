T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/134 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Gölemirler Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 108

PARSEL NO : 176

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1020,78 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MAHMURE BAŞOĞLU-24971155958 -

REŞİDE SARI-45334480258 -

ZÜHTÜ KÖK-44899491334 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/134 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02037546

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