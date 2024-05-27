T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/119 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gölemirler köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 129
PARSEL NO : 19
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 398,81 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HAYRETTİN MESUT ERGÜN-34528836582 -
2- KAMİL SEMEOĞLU-28682031662
3- LEVENT ERGÜN-34519836874
4- NECMİYE SEMEOĞLU-28694031216
5- NURCAN KARAGÖZ-26261112450
6- NURİ SEMEOĞLU-28679031736
7- RAZİYE ÇELEBİ-43525537194
8- SEHER SULAMACI-26513097306
9- ZERRİN ERGÜN-34522836700
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/119 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02037542
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