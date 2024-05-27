T.C.
CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/259 Esas
İLAN
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : GÜNYÜZÜ MAH. 266 ADA 2 PARSEL SAYILI TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 996,91 m2lik kısmında irtifak hakkı
MALİKİN ADI SOYADI : HACI MEHMET AKBAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN : TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/259 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02037267
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