İ L A N

T.C.

ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/75 Esas KARAR NO : 2023/488

Mahkememizden verilen 26/10/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir. Davalılardan Meral GÜZEL'in adresine ulaşılamadığından karar tebliğ edilememiş olup, mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-DavacılarMevlüt Koçer veHamdi Karayeltarafından davalı Soner Karayel haricindeki davalılar aleyhine açılan geçit hakkı davasının HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNE,

2-Davacıların127 ada 50 parsel maliki Soner Karayel'e yönelik davasının KABULÜ İLE;

a) Afyonkarahisar ili, Sultandağı ilçesi, Yakasenek/Yeni mah., Karaçalı mevkiinde kain, 127 ada 47 parsel lehine bilirkişi kurulunun sunduğu 27.03.2023 tarihliek raporundabelirlenen 127 ada 49 parsel üzerinden krokide H harfi ile gösterilen 127 ada 49 parselden 28,89 metrekare, krokideK harfi ile gösterilen 127 ada 49 parselden 127,18 metrekare, krokide L harfi ile gösterilen 127 ada 50 parselden 230,48 metrekarelik yerden 3 metre enindeYOL GEÇİT HAKKI TESİSİNE

b) Afyonkarahisar ili, Sultandağı ilçesi, Yakasenek/Yeni mah., Karaçalı mevkiinde kain, 127 ada 49 parsel lehine bilirkişi kurulunun sunduğu 27.03.2023 tarihliek raporundabelirlenenkrokide L harfi ile gösterilen 127 ada 50 parselden 230,48 metrekarelik yerden 3 metre enindeYOL GEÇİT HAKKI TESİSİNE

3-Depo edilen 42.403,28 TL'nin, 28.623,76 TL' sının127 ada 50 parsel malikine ÖDENMESİNE,13.779,53 TL' sinin 127 ada 49 parselmalikine ödenmesine,

4-Karar kesinleştiğinde verilen yol geçit hakkının aynen TAPUYA TESCİLİNE,

Basın No: ILN02039066

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