T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/161 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü

ADA NO : 178

PARSEL NO : 8

YÜZÖLÇÜMÜ : 1433,45 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail, Ayhan Alipehlivanoğlu, Saide Alipehlivanoğlu, Şerife Bakaroğlu, Zehra Sarıhüseyinoğlu,Erkan Alipehlivanoğlu, Ayhan Alipehlivanoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/161 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02034377

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