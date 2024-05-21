T.C.

ANTALYA

26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/451 İ L A N

SANIK :KURBET AÇAR, Eyyup ve Hadice kızı, 05/06/1973 TARSUS doğumlu, ŞANLIURFA, HALİLİYE, Bağlarbaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı.AdresiMeçhul

Mahkememizin 25/09/2023 tarih ve 2023/451 Esas -2023/592 Kararsayılıbasit yargılama usulü uygulanarak verilen kararıylasanıkKurbet Açar'ınkadına karşı tehdit(TCK 106/1-2 . Cümle)suçundan vehakaret suçlarından( TCK 125/1 madde ) ayrı ayrı beraatine, 03/11/2022 tarihindeki basit yaralamasuçundanTCK 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 7188 SYile değişik CMK 251/3, 53, 58 maddeleriuyarınca 2 ay 24 gün hapis cezasıyla,11/11/2022 tarihindekibasit yaralama suçundanTCK 86/2, 86/3-e, 29, 35, 62/1, 7188 SYile değişik CMK 251/3, 53, 58 maddeleriuyarınca 2 ay 3gün hapis cezalarıylaverilen cezaların2. Kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, karara itiraz edilmesi halinde duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, genel hükümlere göre yargılama yapılması durumunda mahkemenin basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı olmadığı, itirazın sanıktarafından yapılması durumunda indirim hakkının korunmayacağı, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde CMK 251/3. Uyarınca yapılan indirimin korunacağı hususunun belirtilmesine dair karar verildiği, basit yargılama usulüne göre verilenkararınsanığa tebliğedilemediği,sanığın mernis adresinin bulunmadığı, yaptırılan adres araştırmasındakendisi tarafından bildirmiş olduğuadrese çıkartılan tebligatın daadreste tanınmadığıbelirtilerek iade edildiği, dolayısıyla ilgilinintebliğe elverişli adresinin tespit edilemediğianlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasa'nın28 ve 29. Maddeleri gereğince gerekçelikarar özetinin sanığailanen tebliğine,aynı yasanın 31. Maddesigereğinceilanın yayımlandığıtarihten itibaren 15 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasalsüresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer NöbetçiAsliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe vermek suretiylekararın (itiraz halindeverilencezadanyapılan indirim uygulanmayacağı ihtarıyla )Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yoluaçık olduğu hususu İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02036300

#ilan.gov.tr