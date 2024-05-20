T.C.SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/257 Ort. Gid. Satış16/05/2024

Konu : Kıymet Takdirine İlişkin Bilirkişi Raporu İlan Metni

İLAN METNİ

Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/575 Esas, 2022/2607 Karar sayılı ilamı doğrultusunda Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024257 Ort.Gid.Satış sayılı dosyası üzerinden satış işlemleri yürütülen Samsun ili Tekkeköy ilçesi Tekkeköy Mah. 48 ada 7 parsel sayılı tapu kaydında ARSA niteliğinde olan ve imar durumu olarak 1/1000 ölçekli imar planında Sanayi Alanına (TASK:0.60, E:1,50 ) Yüksekliği üretim teknolojisinin öngördüğü şekilde serbest) isabet etmekte olduğu tespit olunan keşif tarihi olan 03/04/2024 tarihi itibarıyla 25.716.500,00.-TLkıymet takdir edilen 15/04/2024 tarihli kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun tüm araştırmalara rağmen kendilerine ulaşılamayan hissedarlar Osman ve Fatma oğlu 285***426 TC. Kimlik numaralı Rukiye ÇALGAN'a ve Mustafa ve Hatice oğlu 294***370 T.C. Kimlik numaralı Saffet ÜNAL'a ilan metninin gazetede yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02034880

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