T.C.
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/161 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü
ADA NO : 178
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 1433,45 m² irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail, Ayhan Alipehlivanoğlu, Saide Alipehlivanoğlu, Şerife Bakaroğlu, Zehra Sarıhüseyinoğlu,Erkan Alipehlivanoğlu, Ayhan Alipehlivanoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/161 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02034377
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