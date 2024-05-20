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KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/1015 Esas

KARAR NO : 2023/210

Davacı KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile;

Dava konusu Kars İli, Merkez İlçesi, Mağaracık Köyü, 106 Ada 10, 11, 12 ve 14 parsel sayılı taşınmazların tapu kaydının İPTALİ ile, TMK'nın 999. Maddesi uyarınca yol olarak tapudan TERKİNİNE,

2-Dava konusu Kars İli, Merkez İlçesi, Mağaracık Köyü, 106 Ada 10 parsel sayılı taşınmaz yönünden 5.077,77 TL, aynı yer 11 parsel sayılı taşınmaz yönünden 12.730,85, aynı yer 12 parsel sayılı taşınmaz yönünden 84.308,16 TL ve aynı yer 14 Parsel sayılı taşınmaz yönünden 21.823,23 TL olmakla; taşınmazların toplam kamulaştırma bedelinin 123.940,01 TL olarak TESPİTİNE, bedelin varsa neması ile birlikte davalılara; tapudaki payları oranında, mirasçı olan davalılar yönünden murislerinin tapudaki payları ve veraset ilamındaki paylar göz önünde bulundurularak ödenmesine, bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

3-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine 6459 sayılı yasanın 6. Maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava 4 ay içerisinde sonuçlandırılmadığından, tespit edilen kamulaştırma bedeline 05/04/2020 tarihinden iş bu karar tarihi olan 08/06/2023 tarihinekadar kanuni faiz işletilmesine,

4-Dava konusu taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. takyidat veyükümlülüklerin tespit edilen bedele yansıtılmasına,

5-İİK'nun 28. Maddesi uyarınca hüküm özetinin Kars Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

7-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2942 sayılı yasanın 29. Maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,

8-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta bir karar verilmesine yer olmadığına,

9-Davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

10-Gider avansından sarf edilmeyen miktarın HMK 333.madde gereğince karar kesinleştikten sonra iadesine,

Dair, tarafların yokluğunda tescil yönünden kesin, bedel yönünden ise gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, karardavacı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından istinaf edilmekle, gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen davalılarSaniye Uygur, Suna Uludemirciler, Terlan Uludemirciler ve Hacer Boy'a tebliğ edilemediğinden; gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin adı davalılar Saniye Uygur, Suna Uludemirciler, Terlan Uludemirciler ve Hacer Boy'a tebliğine, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle istinaf mahkemesine gönderileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2024

Basın No: ILN02035224

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