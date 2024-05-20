T.C.

AKHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/10 Tereke 15/05/2024

Konu : ilan

AKHİSARSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİNBASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/10TEREKE

40849202234 TC.Kimlik NoluALPASLAN ÇAKIROĞLUNUN mirasının AKHİSAR Sulh Hukuk Mahkemesinin, 29/12/2023 Tarih ve 2023/3758Esas, 2023/3824karar sayılı kararı ile murisin mirasının,iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adişekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02034722

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