T.C.

ADANA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/371 Esas

İLAN

Adana 12. Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2022/371E.

Dava konusu; Adana İli, Seyhan İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, 14455 Ada, 1 Parsel de bulunan taşınmaza TMK 713. Uyarınca tescili davası açılmış olup; söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02034390

#ilan.gov.tr