T.C.

ADANA 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/201 Esas

KARAR NO : 2024/109

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI : K.H.

KATILAN : MEHMET ARSLAN, Hamit ve Fatma oğlu, 12/08/1986 DARENDE doğumlu.

SANIK : MOHAMED ENBEH, Khader ve Wasıleh oğlu, 13/11/1982 ÜRDÜN doğumlu. İnönü Mah. 354 Sok. No:57 İç Kapı No:8 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.YKN:99045148730

SANIK : YUSUF YILMAZ, Recai ve Leyla oğlu, 17/11/1999 POZANTI doğumlu, ADANA, POZANTI, Gökbez mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 27/07/2020

SUÇ YERİ : ADANA

KARAR TARİHİ : 23/02/2024

HÜKÜM ÖZETİ

Mahkememizin 2022/201 Esas-2024/109 Karar sayılı dosyasında 23/02/2024 tarihli karar ile sanık Mohamed ENBEH'in üzerine atılı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekçeli kararın sanık Mohamed ENBEH'e tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde adresinin olmadığı, yapılan araştırmalara rağmen sanığın ikametgahı, meskeni veya iş yeri de tespit edilemediği, bu haliyle sanığın adresinin meçhul olduğu anlaşılan sanık Mohamed ENBEH'e;

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğincehüküm özetinin bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına karar verilmiş olup,

Kararın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde yazılı veya sözlü talebini mahkememiz yargı çevresi dışında ise mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesine vereceği dilekçe, mahkememiz yargı sınırları içerisinde ise mahkememize vereceği dilekçe veya Zabıt katibine/ Cezaevi Katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna gidilebileceğine, süresi içinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 14/05/2024

Basın No: ILN02033804

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