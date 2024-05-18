T.C. YALOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Sayı :2024/8 Ort. Gid. Satış

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Yalova Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/05/2022 tarih 2021/1411-2022/1152 esas karar sayılı ilamı ile Yalova ili Çınarcık ilçesi Kocadere köyü 161 ada 3 parsel 2. Kat 4 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile birlikte satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, kesinleşmesi üzerine Satış Memurluğunun 2024/8 satış esasına kaydının yapıldığı ve bilirkişiler ile birlikte mahallinde yapılan keşif sonucu 07/03/2024 tarihli kıymet takdir raporuna göreYalova ili Çınarcık ilçesi Kocadere köyü 161 ada 3 parsel 2. Kat 4 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmaz Kocadere köyü konumlu taşınmaz yapının 2 katında bulunduğu, bağımsız bölüm 3 adet oda, 1 adet salon, banyo-wc, amerikan mutfak, hol-antre, depo - kiler ile balkon kısımlarından oluştuğu, mutfak kısmının amerikan mutfak olarak salona açık şekilde olup net kullanım alanının 93,51 m2 olduğu, taşınmaz Marmara depremi öncesi yapıldığı ve yaklaşık 27-30 yıllık bir yapı olduğu, Çınarcık Belediyesine, Çınarcık Kaymakamlığına ve Çınarcık Devlet Hastanesine yaklaşık 5360 m, Çınarcık iskele meydanına yaklaşık 5220 m, Marmara Denizine yaklaşık 10 m ve Yalova il merkezine yaklaşık 18110 m, Kocadere iskelesine 146 m mesafede ve yazlık konut kullanımı olarak tercih edilen bir bölgede bulunmakta olup taşınmazındeğerinin 2.000.000,00 TL olabileceği bildirilmiştir.

Tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı/hissedar HELENE GRETCHEN ONKEN'a kıymet takdir raporunun iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş ,tebliğ tarihinden itibaren de 7 gün sonra itiraz edilmediğinden kesinleşmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞolunur.

Basın No: ILN02034024

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