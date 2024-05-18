T.C. ÜNYE AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/587 Esas

DAVALI : FUNDA ATEŞLİ 11*******58 Beylikdüzü / İSTANBUL

Davalı 11*******58 kimlik numaralı, 13/09/1969 doğumlu, Funda Ateşli, Davacı İzzet Ateşli tarafından aleyhinize açılan çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılamasında; Yapılan tüm araştırmalar neticesinde adresiniz tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Duruşma gün ve saati olan 12/09/2024 günü saat 09:55'da tahkikat duruşması yapılacak olduğu, tarafınıza ayrıca sonraki duruşma gününün tebliğ edilmeyeceği, Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususları tarafınıza ayrı ayrı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02034354

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