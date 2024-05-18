T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/950

KARAR NO : 2024/136

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/01/2024 tarihli ilamı ile sanık ASLAN DUGAN hakkında 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI kararI verilmiş olup, Katılan SALİH ZİLAN, (Mehmet ve Nazik oğlu, 12/01/1982 SEYDİŞEHİR doğumlu, KONYA, SEYDİŞEHİR, Değirmenci mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:38008825240) tüm aramalara rağmen bulunamamış, katılana gerekçeli karar ve sanık müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın ve sanık müdafinin istinaf dilekçesinin katılana tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.15.05.2024

Basın No: ILN02034352

#ilan.gov.tr