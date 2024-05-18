T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/111 Esas 13/05/2024

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Davacı, İLHAN KARABACAK ile Davalılar, DÜRİYE ZABUN,GAUKHAR AITKALIYEVA, HÜSEYİN ZABUN ve SERDAR ZABUN arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Babalık Davası) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Düriye ZABUN adına dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesi ile davalı Gaukhar AITKALIYEVA ile Ekrem ZABUN'un yaklaşık 5.5 sene birlikteliklerinin olduğunu, bu birlikteliklerinden Temuçin AITKALIYEVA ve İnci AITKALIYEVA çocuklarının dünyaya geldiğini, imam nikahlı beraber oldukları için çocuklara ne kimlik nede davalı Ekrem ZABUN'un üzerine aldığını, çocuklarla ilgili işlem yapılması için davalı Gaukhar AITKALIYEVA'nın kendi ülkesi olan KAZAKİSTAN'da çocukları kendi üzerine kayıt ettiğini, müteveffa Ekrem ZABUN'un 18/05/2021 tarihinde vefat ettiğini, vefat etmesinden dolayı çocukları nüfusuna geçiremediğini ve nikahta yapmadıklarını özetle beyan ederek müşterek çocuklar Temuçin AITKALIYEVAve İnci AITKALIYEVA'nın babalarının belirlenmesi ve Ekrem ZABUN'un nüfusuna geçmesi için davalılardan annesi ve kardeşlerinden gereken örneklerinin alınmasını, çocukların kimliklerinin çıkması için Gaukhar AITKALIYEVA üzerine kayıtlı olan müşterek çocuklarının Ekrem ZABUN'un nüfusuna geçmesi ve babası olduğunun DNA örneğinin alınması ve Ekrem ZABUN'un babası olduğunun tespitini ve nüfusa kayıt ve tescil edilmesini talep ve dava etmiş olup, davalı Düriye ZABUN'un açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle "HMK'nun 122.md. uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129 md. deki yasal şartlara haiz cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize sunması,, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağını cevap dilekçesinde bildirmesi aksi takdirde HMK.nun 128. md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı" hususunun ihtar olunduğuna dair HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre davalı Düriye ZABUN'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02034373

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