PARK TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Park Yapılması, Mevcut Parklarda Çevre Düzenlemesi Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/641118

1-İdarenin a) Adı : EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124443000 - 2126122000 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Park Yapılması, Mevcut Parklarda Çevre Düzenlemesi Yapılması Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 361 İş kalemi ile yeni parkların yapılması, mevcut parklarda İnşaat-Mekanik-Elektrik ve Sulama tesisat işleri ve çevre düzenlemesi yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eyüpsultan /İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan A XVIII Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarlığı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A-Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1: ÖZEL 005 - PARK YAPIMI - TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İMALATLARINDAÇALI VE GÜL FİDANLARI İÇİN 30 CM, 40 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKUR AÇILMASI VE İDARE MALI FİDAN /AĞAÇ DİKİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 2 puan 2: ÖZEL 009 - PARK YAPIMI - TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İMALATLARINDA KULLANILACAK BİTKİSEL TOPRAĞIN (DÖRTLÜ KARIŞIM) TEMİNİ VE SERİMİ (NAKLİYE DAHİL) 5 Puan 3: ÖZEL 010 - PARK YAPIMI - TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İMALATLARINDA KULLANILACAK NEBATİ TOPRAK TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 4: ÖZEL 047 - H:100-200 PANEL ÇİT TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 5: ÖZEL 061 - RENKLİ DÖKME EPDM KAUÇUK TEMİNİ VE ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI (NAKLİYE VE MONTAJ DAHİL) 3 Puan 6: ÖZEL 062 - RENKLİ KARO SBR TEMİNİ VE ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI (NAKLİYE VE MONTAJ DAHİL) 3 Puan 7: ÖZEL 068 - PARK YAPIMI - TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İMALATLARINDA PONZA TAŞI TEMİNİ VE SERİMİ (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 8: ÖZEL 075 - ÇİM ALANLAR İÇİN KULLANILACAK KONTROLLÜ SALINAN GRANÜL BAHAR BAKIM GÜBRESİ TEMİNİ - NPK (%20-26+%5-8+%6-11) ARASI (2-3 AYLIK) 1 Puan 9: ÖZEL 093 YABANİ OT ZİRAİ MÜCADELE İLACI TEMİNİ 1 Puan 10: ÖZEL 094 - YAZLIK VE KIŞLIK TÜPLÜ MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 5 Puan 11: ÖZEL 100 - ALEV ÇALISI ÇALI BİTKİSİ TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 20-40 cm - Saksılı1 Puan 12: ÖZEL 107 - LİGUSTRUM TEXANUM 18 LT (80-100 cm) TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 13: ÖZEL 111 - EUONYMUS JAPONİCA SUSAN 15 LT (80-100cm) TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 2 Puan 14: ÖZEL 126- LAVANTA ÇALI BİTKİSİ TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 20-40 cm - (5 lt) Saksılı 1 Puan 15 ÖZEL 146 - LEYLANDİ AĞACI TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 300-350 cm Saksılı-Yerli 2 Puan 16: ÖZEL 153 - ERGUVAN AĞACI TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) Q18-20 Saksılı – Yerli 1 Puan 17: ÖZEL 154 - IHLAMUR AĞACI TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) Q20-25 Saksılı – Yerli 1 Puan 18: ÖZEL 156 - ÇINAR AĞACI (SAKSILI Q20-25) TEMİNİ 18-20 CM (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 19: ÖZEL 175- BANK TAHTASI TEMİNİ (40*70*1450 mm) TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 3 Puan 20: ÖZEL 179- DÖKÜM BANK AYAĞI TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 3 Puan 21: ÖZEL 229 - KAUÇUK TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) (h:30 mm) 4 Puan 22: ÖZEL 274 - SELONOİD VANA (PİLLİ) TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 23: ÖZEL 311 - METAL ÜÇ KULELİ OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 2 Puan 24 ÖZEL 317- BAR SPOR ALETİ TAKIMI TEMİNİ VE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 2 Puan 25: ÖZEL 325 - FİTNES TAKIMI (10'LU) TEMİNİ ve MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 2 Puan TOPLAM:50 Tabloda yer alan iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tablo 1 de yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN02033462

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