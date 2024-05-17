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TAVŞANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/596 Esas KARAR NO : 2023/1407

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2019/1525

HAKİM : Oğuzhan ÇAĞLAR 215156

C. SAVCISI : HARUN PATİR 267534

KATİP : Mustafa ASA 154058

DAVACI : K.H.

SANIK : SELİM AL ABED, Abdullah ve Fatim oğlu, 1984 HAMA doğumlu, Böçen Köyü Domaniç/Kütahya,

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 25/06/2019

SUÇ YERİ : KÜTAHYA/TAVŞANLI

KARAR TARİHİ : 05/12/2023

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık SELİM AL ABED hakkında mahkememize açılan kamu davasının verilen karar gereğince;

Yapılan tüm usuli işlemlere rağmen sanık SELİM AL ABED hakkında TCK nun 206/1 ve53/1 maddesi uyarınca yargılama yapıldığı ve mahkememizce;

Her ne kadar sanık Selim Al Abedhakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; tüm dosya kapsamı incelendiğinde sanığın üzerine atılı suçun 01/01/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren seri muhakeme usulüne tabi suçlardan olduğu anlaşılmakla sanık hakkında seri muhakeme usulünün uygulanması için CMK'nun 223/8-2. cümle uyarınca davanındurmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

1-Her ne kadar sanıkhakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu işlediğinden bahisle 5237 sayılı TCK'nın 206/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; tüm dosya kapsamı incelendiğinde sanığın üzerine atılı suçun 01/01/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren seri muhakeme usulüne tabi suçlardan olduğu anlaşılmakla sanık hakkında seri muhakeme usulünün uygulanması için CMK'nun 223/8-2. cümle uyarınca DAVANIN DURMASINA,

2-Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Ön Bürosuna karar kesinleştiğinde seri muhakeme usulünün uygulanıp uygulanmayacağı hususunun gereği için ihbarda bulunulmasına,

3-Esasın bu şekilde kapatılmasına,

4-Yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanığın yokluğunda, huzurda karar verilenler yönünden tefhimden itibaren yoklukta karar verilenler yönünden tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunulup bu beyan tutanağa geçirilmek suretiyleTavşanlı Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere mütalaya uygun olarak verilen karar Cumhuriyet SavcısıHarun PATİR'in huzurunda, açıkca okunup usulen anlatıldı.

Şeklinde gerekçeli karar verildiği ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize itiraz hakkının bulunduğu hususlarının sanığa ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten 15 gün sonra ilanın sanık SELİM AL ABED'e tebliğ edilmiş sayılacağı,7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30,31 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02033412

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