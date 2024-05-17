Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gödence mahallesi 137 ada, 5 parsel sayılı, 40.257,82 m2 yüzölçümlü, zeytinli tarla nitelikli taşınmaz Gödence Mahallesi yerleşiminin güneyinde, Suluk Harmanı mevkiinde kalmaktadır. Taşınmaz, kuzey-güney ekseninde % 15-20 eğimli bir topoğrafik yapıdadır.

Söz konusu taşınmaz tapuda zeytinli tarla vasfında olup; % 15-20 aralığında eğimli yamaç arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısındadır. Toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, yer yer anakayanın yüzeyde yer aldığı, su tutma kapasitesi iyi, toprak derinliği 10-30 cm aralığında sığ derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu olmayan parselin, keşif esnasında yapılan gözlemlerde üzerinde; makilik, fundalık bitkilerin ve münferit olarak aşısız ve aşılı zeytin ve armut ağaçları olduğu, toprak işlemesinin yapılmadığı, üzerinde herhangi bir ekili zirai ürün olmadığı hali arazi durumundadır. Taşınmazın su kaynağı bulunmamakta bu özellikleri itibari ile kuru tarım arazi özelliğindedir.

Yakın çevresinde, zeytinlik ve ormanlık alanlar bulunmakta olup, ulaşımı Seferihisar-Gödence yolundan ayrılan toprak yol ile sağlanmaktadır. Taşınmazın güney-doğu cephesinde 22 m.?lik kısmı kadastral yola cephelidir. Elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır. Taşınmaz. Seferihisar Gödence yoluna 60 m. Gödence Mahallesi yerleşimine 1 km. ve Seferihisar şehir merkezine 12 km mesafededir.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Gödence Mahallesi 137 Ada, 5 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 40.257,82 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzen Planında; kısmen Tarım, kısmen Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan ve kısmen Orman Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 14.090.237,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

-Beyan 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

-Beyan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme (TEDAŞ)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:55

14/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02033418

#ilan.gov.tr