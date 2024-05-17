T.C.
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1- Mülkiyeti Belediyemize ait 20 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.
2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz Özellikleri:
|Sıra No
|Mahalle
|Ada / Parsel
|Yüzölçüm
(m2)
|Cinsi
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|BAĞPINAR
|138
|17200
|TARLA
|2.250.000,00
|67.500,00
|29.05.2024
|09:00
|2
|BAYRAMTEPE
|117/64
|16807,98
|TARLA
|1.750.000,00
|52.500,00
|29.05.2024
|09:10
|3
|DELİLLER
|102/114
|16648,71
|TARLA
|2.500.000,00
|75.000,00
|29.05.2024
|09:20
|4
|İBRİBEY
|137/6
|42920,83
|TARLA
|15.000.000,00
|450.000,00
|29.05.2024
|09:30
|5
|İBRİBEY
|141/1
|22583,37
|TARLA
|7.900.000,00
|237.000,00
|29.05.2024
|09:40
|6
|İBRİBEY
|145/10
|16342,11
|TARLA
|5.250.000,00
|157.500,00
|29.05.2024
|09:50
|7
|İBRİBEY
|158/6
|10340,75
|TARLA
|1.850.000,00
|55.500,00
|29.05.2024
|10:00
|8
|İBRİBEY
|169/1
|11542,05
|TARLA
|1.200.000,00
|36.000,00
|29.05.2024
|10:10
|9
|İBRİBEY
|183/1
|3753,05
|TARLA
|1.250.000,00
|37.500,00
|29.05.2024
|10:20
|10
|İBRİBEY
|184/1
|5712,34
|TARLA
|1.900.000,00
|57.000,00
|29.05.2024
|10:30
|11
|İBRİBEY
|194/40
|2330,61
|TARLA
|500.000,00
|15.000,00
|29.05.2024
|10:40
|12
|KARACAGÜR
|131/40
|19300
|TARLA
|4.150.000,00
|124.500,00
|29.05.2024
|10:50
|13
|KARACAGÜR
|131/47
|12527,38
|TARLA
|2.750.000,00
|82.500,00
|29.05.2024
|11:00
|14
|KARAMURAT
|164/8
|10629,8
|TARLA
|2.100.000,00
|63.000,00
|29.05.2024
|11:10
|15
|KARAMURAT
|165/22
|18087,82
|TARLA
|3.400.000,00
|102.000,00
|29.05.2024
|11:20
|16
|KARAMURAT
|184/1
|157933,78
|TARLA
|64.000.000,00
|1.920.000,00
|29.05.2024
|11:30
|17
|KARAMURAT
|185/1
|123602,37
|TARLA
|50.000.000,00
|1.500.000,00
|29.05.2024
|11:40
|18
|YAYLA
|117/36
|6555,71
|TARLA
|850.000,00
|25.500,00
|29.05.2024
|11:50
|19
|YAYLAGÖNE
|150/68
|20013,82
|TARLA
|6.000.000,00
|180.000,00
|29.05.2024
|11:55
|20
|YILANLI
|103/12
|36030,98
|TARLA
|7.000.000,00
|210.000,00
|29.05.2024
|12:00
6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 28.05.2024 Salı Günü saat 16:00'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
İlan olunur.
Nergiz KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
Malkara Belediye Başkanı
Basın No: ILN02030580
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