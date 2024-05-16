Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Tşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi, 4530 ada, 1 parsel sayılı, 2730,55 m2 yüzölçümlü, "arsa" nitelikli taşınmaz Seferihisar şehir merkezinin güneyinde, Seferihisar-Kuşadası yolunun solunda kalmaktadır. Düz bir topoğrafik yapıda olan taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın üzerinde, 60 yaş üzeri 6 adet zeytin ağacı, 2 adet 60 yaşlı palamut ağacı ve 5 adet 30 yaşlı sakız ağacı bulunduğu tespit edilmiştir. Tapu kaydında belirtilen inşai ve zirai muhdesatların zeminde mevcut olmadığı görülmüştür.

Taşınmaz, yapılaşma için engel bulunmamaktadır. Doğu ve batı sınırları 7 m.lik imar yollarına cephelidir. Tepecik Mahallesi yerleşiminin devamı durumunda olan taşınmaz, tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Yakın çevresinde, 2 katlı yapılaşmalar ve boş arsalar bulunmaktadır.

Ulaşımı kolay olan taşınmaz ile Seferihisar Kuşadası yolu arasında, yeşil alan bandı mevcuttur. Taşınmaz, Seferihisar şehir merkezine 1,5 km ve denize2,7 km mesafededir.

Adresi : Tepecik Mah. 4530 Ada, 1 Parsel Sayılı, Arsa Nitelikli Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 2.730,55 m2

İmar Durumu : Tepecik Mah. 4530 ada 1 nolu parsel,13.12.2021 tarihinde onaylanan Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam 2 kat, TAKS: 0,30 ? KAKS: 0,60 Konut İmarlıdır.

Kıymeti : 32.822.100,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Müştemilat : Kargir ahır ve narenciye ağaçları İsmail oğlu Hüseyin BİLDİK?e aittir.

Diğer : Bağ çubukları İsmail oğlu Hasan BİLDİK?e aittir.

SABİRE YAZI :

Şerh İcrai Haciz : İzmir 17. İcra Dairesi nin 23/09/2019 tarih 2019/10735 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 10/07/2020 tarih 2020/4994 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 20/06/2018 tarih 2018/5232 sayılı Haciz,

Şerh İcrai Haciz : İstanbul 12. İcra Dairesi nin 31/10/2019 tarih 2019/31710 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh İcrai Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 26/02/2020 tarih 2020/1813 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh İcrai Haciz : İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi nin 28/02/2020 tarih 2019/37244 sayılı Haciz,

Şerh İcrai Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 02/03/2020 tarih 2020/1812 sayılı Haciz Yazısı,

GİRAY GÜNDEM :

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 15/10/2018 tarih 2017/3040 ESAS sayılı Haciz Yazısı,

DERYA LAYIKEL :

Şerh İcrai Haciz : Bodrum 1. İcra Dairesi nin 03/01/2022 tarih 2021/6772 sayılı Haciz Yazısı,

OKYAY SEFA LAYIKEL :

Şerh Kamu Haczi : 035105 DİKİLİ Vergi Dairesi nin 05/11/2021 tarih 423521 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh İcrai Haciz : İzmir 14. İcra Dairesi nin 09/02/2022 tarih 2021/1069 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh Kamu Haczi : 035105 DİKİLİ Vergi Dairesi nin 25/05/2022 tarih 276601 sayılı Haciz Yazısı,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 10:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 10:15

14/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02032730

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