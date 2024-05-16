KIRKLARELİ AİLE MAHKEMESİ

T.C.KIRKLAREL İAİLE MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/397 Esas 10/05/2024

Konu : İlanen Tebliğ Hk.

İLAN

Davacı Şaban AYDIN ( T.C : 304*****348 ) tarafından açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Çekişmeli Boşanma davasında;

Davalı Emine AYDIN ( Yabancı Kimlik No : 998*****058 ) adına çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade olması ve yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen davalının tebliğe yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle Mahkememizce 11/06/2024 günü saat: 10:00'da yapılacakön inceleme duruşmasının gün ve saatinin bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

"Mahkememizce 11/06/2024 günü saat: 10:00 olarak tayin edilen ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ve henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği" ihtarlı şerh ile işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, ön inceleme duruşma tarihinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02032104

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