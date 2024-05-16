T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/125 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay

ADA NO : 181

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 1130,95 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZİNET DABAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/125 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02031923

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