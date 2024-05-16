T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/188 Esas

KARAR NO : 2024/99

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılan Turan ve Yasemin kızı, 09/09/2009 doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu İshak nüfusuna kayıtlı SSÇ NARİN TANRISEVERGİL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafinin istinaf başvuru dilekçesi edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususuİLAN OLUNUR. 13.05.2024

Basın No: ILN02032670

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