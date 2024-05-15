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BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 00:02 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:06
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:06

T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/621 Esas 05/03/2024

Konu : ilan metni

İLAN METNİ

Davacı Bayram Uzun tarafından yaklaşık 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi, N40-D-21-D pafta içerisinde A harfiyle gösterilen 7.260,96 m2'likve B harfiyle gösterilen 2.236,06 m2'lik taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02031878

#ilan.gov.tr

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