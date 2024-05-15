T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/128 Esas

KARAR NO : 2021/360

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/03/2021 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 20TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Qodrjon ve Sharıpa oğlu 06/11/1991 d.lu, ÖZBEKİSTAN uyruklu DAVLATJON DADABAEV hakkında kararverilmiş olup sanığın adresineek kararının ve istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.05.2024

Basın No: ILN02031571

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