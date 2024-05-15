ANKARA DSİ V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 37. Maddesi ve 45. Maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait "Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği'ne göre "KAPALI TEKLİF USULÜ" ve "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile Mustafa Kemal Mah. İsmail Karakaya Cadde A Blok No:24 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan DSİ 5.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte satışı yapılacaktır."Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi" İdaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek gerçek kişiler, Nüfus cüzdanı sureti, Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.), gerçek kişi yerine vekaleten girecek kişilerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname; ihaleye iştirak edecek şirketler, şirketin imza sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva mahallesi 63532 ada 3 parsel numaralı taşınmazda "DSİ lehine 2 yıl müddetle 7442 m2 de, 99 yıl müddetle 960 m2 de irtifak hakkı.." şerhleri mevcut olup, şerhler korunarak satışı yapılacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesinde yazılı şartlara haiz olmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce DSİ 5.Bölge Müdürlüğü, Ankara Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankası Çukurambar Şubesinde bulunan TR11 0001 0019 3756 7058 6650 73 Iban no.lu hesabına geçici teminatı yatırmış olarak veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınarak, kimlikleri ile ihale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. Satışla ilgili her türlü Vergi, (KDV, % 0, 569 Karar Pulu, % 0, 948 Damga Vergisi Bedeli) rüsum ve harçlar ile tapu masrafları alıcıya aittir.

İl İlçe Mahalle / Köy Ada/ Parsel Hisse Durumu Cinsi Yüzölçümü m² m² Birim Fiyatı Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati Ankara Yenimahalle Yuva 63532/3 908/8446 ARSA 908,00 11.000,00 9.988.000,00 299.640,00 29.05.2024 10:00 İvedikköy-İmar 44680/12 76/349 988,00 10.000,00 9.880.000,00 296.400,00 29.05.2024 10:30 İvedikköy-İmar 44682/14 1/1 4.957,00 10.000,00 49.570.000,00 1.487.100,00 29.05.2024 11:00 Yuva 63547/3 2127/200000 85,08 11.000,00 935.880,00 28.076,40 29.05.2024 11:30

Taşınmaz payı mülkiyet olup, Payı mülkiyetin devri ile ilgili 4721 Sayılı Medeni Kanunun 732, 733, 734 ve 735 numaralı maddelerinde belirtildiği üzere paydaşların ön alım hakkı mevcuttur. Kapalı teklif usulü ihale yolu ile yapılan satış sonrası alıcı diğer paydaşlara noter aracılığı ile ön alım hakkı kullanımı ile ilgili tebligat yapabilir.

Basın No: ILN02029889

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