İ L A N

T.C.

SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

'Mahkememizin 2023/434 Esas sayılı davasında davacı Hazine, Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 2053 Parsel sayılı taşınmazda payı olan Arif: Salih oğlu, İbrahim: Hüseyin oğlu, Ayşe, Halil, Hacer, Memnune, İbrahim, Hüseyin (Mehmet oğlu) Fatma Şerif, Hüseyin'in malvarlığını 10 yıldan fazla süre ile resmen yönettiğini ve anılan kişinin gaipliğine karar verilerek malvarlığının Hazine'ye devrini istemiştir.

Bu nedenleArif: Salih oğlu, İbrahim: Hüseyin oğlu, Ayşe, Halil, Hacer, Memnune, İbrahim, Hüseyin (Mehmet oğlu) Fatma Şerif, Hüseyin hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur. 08/05/2024

Basın No: ILN02030501

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