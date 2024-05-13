İLAN

T.C. ÇEŞME SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/344 Esas

DAVALILAR : 1- SIDDIKA AKKOÇ - 64843006292

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir yurt dışı tebligat çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi (Dava dilekçesini özetle İzmir ili, Çeşme ilçesi, Altınkum Mahallesi, Sancak Mevkii, 964 Ada, 48 Parselde bulunan taşınmazda hissedar olduğunuz taşınmazın taraflar arasında taksim edilemediğinden mahkeme tarafından taşınmazdaki ortaklığın giderilmesinin talep edildiği görülmüştür), duruşma günü ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 05/06/2024 günü saat:10:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02030044

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