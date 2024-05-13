T.C.

ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/237

Davacı FATMA YILMAZ - 12850029322 vekili tarafından davalılar YAŞAR YUMUŞAK ve arkadaşları aleyhine, muris İbrahim oğlu ALİ KURTAR -10948092722 hakkında Ankara 10. Sulh Hukuk Mah 12/04/2018 tr ve 2017/1992 esas 2018//676 karar sayılı veraset ilamı tespit olunan 12.096 pay ve mirasçılar ile yine Ankara Batı 3. Sulh Hukuk Mah 03/11/2016 tarih ve 2016/687 esas 2016/1221 karar sayılı veraset ilamı ile tespit olunan 80.640 pay ve mirasçıların iptali amacıyla Mahkememizde açılan verasetin iptali ile tüm mirasçıları ve miras paylarını gösterir şeklide yeniden düzenlenmesi davasının yapılan yargılamasında; Davalılardan MURAT GÖKÇE - 18274046990'ye yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilen "İstasyon Mh 1 Cd No:601 İç Kapı No:1 Artuklu/MARDİN, Özhan Kışlası 2168-92 ve 3665/2 Numaralı Vardiya Yatakhanesi Çamlıbel - Girne KKTC" adreslerinde tebligat yapılamaması ve zabıta araştırmaları ile de tebliğe yarar sarih adresi tespit edilemediğinden bu kişi yönünden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu itibarla, davalı MURAT GÖKÇE'nin yukarıda özeti yapılan mirasçılık belgesinin iptali davasına ilişkin olarak davalı sıfatıyla duruşmanın atılı bulunduğu 27/06/2024 günü saat 09:40'da bizzat duruşmaya gelmesi, gelmediği veya beyanda bulunmadığı, davaya ilişkin TK.m. 31 maddesi uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra adına tebligat yapılmış sayılacağından, iki haftalık süre içerisinde varsa diyeceklerini yazılı olarak bildirmediği taktirde davayı kabul etmemiş sayılacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği hususu TK.m. 29 uyarınca İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02030338

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