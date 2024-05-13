T.C.

AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/489 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar DURDU KESER, FADİMANA KESER, NURİYE KESER, RAHİME KESER, YAHYA KESER aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez ilçesi, Karkın Mahallesi 215 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02027201

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