Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1041 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1041 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Nişanca Mahalle/mevki , 736 Ada No , 62 Parsel No , 2376/51840 Arsa Payı , 291,10 m2 Yüz Ölçümü , 5. Kat 15 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Nişanca Mahallesi Mehmet Paşa Cami Sokak No:2/15 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 1.800.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:20

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Fatih İlçe , Saraçishak Mahalle/mevki , 692 Ada No , 32 Parsel No , 452/48000 Arsa Payı , 748,00 m2 Yüz Ölçümü , Zemin Kat 83 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Büro Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Saraçishak Mahallesi, Fermanlı Sokak, Demiröz Centre No:1/83 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 1.350.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:30

25/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02024697

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