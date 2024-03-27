KULLANMA SUYU ANA İSALE HATTI VE SU DEPOSU YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi KULLANMA SUYU ANA İSALE HATTI VE SU DEPOSU YAPIM İŞİ , Anahtar Teslim Götürü bedel ile ihale edilecektir.

İdarenin

a) Adresi : Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü

Sarımazı Mah. Ceyhan OSB 1025 Sk. No:3 Ceyhan/ADANA

b) Telefon-Faks numarası : (536) 770 86 47

İhale Konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı : Anahtar teslim, götürü bedel.

Bu ihale kapsamındaki işler aşağıda özetlenmiştir:

Ana İsale Hattı Yapım İşi

Terfi İstasyonu Yapım İşi

Su Alma Yapısı Yapım İşi

Su Deposu Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer : Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi : 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür.

4. İhale dokümanı Ceyhan OSB Bölge Müdürlüğü'nde 26.03.2024 tarihinden itibaren görülebilir ve 20.000,00 TL.(+KDV) karşılığı aynı adresten CD ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. İsteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görmesi, inceleme yapması amacıyla 01/04/2024 günü, saat 10:00 'da COSB idari binasından hareketle iş yerine gidilecektir. İsteklilerin yer teslimine katılabilmeleri için ihale dokümanını satın almış olmaları zorunludur.

6. Teklifler 04.04.2024 tarihi, saat 17:00'ye kadar Ceyhan OSB Bölge Başkanlığı'na verilebilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7. İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır.

8. İstekliler teklif edilen bedelin %10 dan az, olmamak üzere geçici teminat mektubu vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10. İsteklilerin iş bitirme belgeleri ile ilgili koşulları www.ceyhanosb.org.tr adresindeki "İhalelerimiz" linkinde yer alan İdari Şartname Madde-7.2 de ayrıntılı olarak izah edilmektedir.

11. İhale bedelinin %20 si oranında Kesin Süresiz Teminat alınır.

12. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.

İlanen duyurulur.

Basın No: ILN02009861

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