T.C. DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/344 Esas

MİRAS BIRAKAN: MEHMET DUMAN TC No-68410151668

Mustafa ve Döne Oğlu, 01/07/1894 Uşak ili Eşme İlçesi, Balancı Köyü nüfusuna kayıtlı

Mirasçılık Belgesi İstemli davada verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce yukarıda kimlik bilgileri yazılı Miras bırakanın mirasçıları tespit edilemediğinden, TMK'nun 594. Maddesi uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mirasçıların Mahkememize başvurması gerekmekte olup süresinde başvuru yapılmaması ve hiç bir mirasçı tespit edilememesi halinde, mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği, ihtaren ve ilanen tebliğ olunur. 21/03/2024

Basın No: ILN02007964

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