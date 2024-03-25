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DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 00:02 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:20
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:20

T.C.

DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/368 Esas

Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve kimliği tespit edilemeyen; Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Sarıgül Mahallesi 7 Parsel sayılı taşınmazın tapu kayıtlarında malik(1/2 hissesi sahibi) olarak görünen Mitos Acarbay (Abdulvahap oğlu) hakkında bilgi sahibi olan, kendisini veya ailesini tanıyan kişilerin iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde Mahkememize müracaatta bulunmaları gerekmekte olup herhangi bir müracaat olmaması halinde T.M.K.594. Maddesi uyarınca işlem yapılacağı ihtaren ilan olunur.

MUHATAP: MİTOS ACARBAY- Abdulvahap oğlu

Basın No: ILN02007953

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